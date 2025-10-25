Кошмарна контузия за играч на Локо (Пд), влезе в болница

Последното ново попълнение на Локомотив Крист Лонгвил получи тежка контузия. По време на днешната тренировка той счупи левия си крак на две места, като при ситуацията липсваше единоборство с друг играч.

Контузията наложи бърза реакция от страна на лекарския щаб, като Крист бе откаран веднага към болницата. Там той ще претърпи две операции, ще му бъде поставена и пластина, която впоследствие ще бъде махната.

"Крист Лонгвил ще отсъства от терените в следващите поне 4 месеца. В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване!", написаха от "Лаута".