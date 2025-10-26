Халф от Удинезе в групата на България U17

Селекцинерът на България U17 Светослав Петров определи разширения състав за европейските квалификации в Словакия.

Нашите млади таланти ще се изправят срещу отборите на домакина Словакия, Швейцария и Сан Марино в мачове, които ще се проведат в град Попрад.

Лагерът на българския тим започна на 20 октомври, като отборът вече се подготвя интензивно за първия си двубой от групата.

Съставът: Александър Панайотов (Лудогорец), Алек Здравков (Левски София), Тимур Мустафа (Лудогорец), Виктор Иванов (Септември София), Мартин Пенчев (Черно Море Варна), Габриел Керезов (Ботев Пловдив), Преслав Стойков (Лудогорец), Никола Калчев (Аугсбург), Александър Ценов (Левски), Мартин Петков (Ботев Пловдив), Виктор Добрев (Септември София), Ернан Ангелов (Левски София), Ястиян Георгиев (Лудогорец), Александър Вутов (Септември София), Диан Нестеров (Ботев Пловдив), Никола Попов

(Удинезе), Петър Байраков (Ботев Пловдив), Александър Маринов (Септември София), Андрей Грозданов (Септември София), Андрей Нешев (Левски София)