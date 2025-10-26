ЦСКА громи Берое за 11-а поредна

Доминацията на ЦСКА над Берое няма край! „Червените“ наредиха 11-а поредна победа в Първа лига срещу „зелените“ при убедително 5:1 в двубой от 13 кръг. Тимът на Христо Янев не е губил точки срещу старозагорци от есента на 2021-а, когато в Стара Загора двата тима направиха безлично 0:0. Последният успех на „зелените“ над столичния гранд е от пролетта на същата година, когато Мартин Камбуров вкарва победно от дузпа в 87-ата минута за 1:0. В ерата на собственика Бенато, Берое е със седем загуби в съперничеството при голова разлика 2:19.

На националния стадион „Васил Левски“ всичко бе решено още до почивката, като „червените“ вкараха два за 45 минути, но имаха още няколко добри възможности.

Петко Панайотов откри след хубав удар с глава, а Йоанис Питас удвои, възползвайки се от пас на Джеймс Ето’о.

Веднага след почивката тимът на Янев стана още по-кинжален в офанзивен план. Илиан Илиев-младши вкара само 3 минути след подновяването на играта, а в 51-ата минута Панайотов асистира на Питас.

Преди да е изтекъл час игра дойде и времето на Леандро Годой. Голмайсторът на Берое от миналия сезон вкара едва второто си попадение с екипа на „червените“. Аржентинецът се разписа с хубав изстрел от точката на дузпата. Единственият му гол до този момент бе във Враца срещу Ботев. В края Исмаел Ферер вкара почетно за гостите.

Така Христо Янев изведе ЦСКА до втора поредна победа след 1:0 над Добруджа преди седмица. „Червените“ влизат във форма във важен момент предвид наближаващото дерби с Левски на 8 ноември.