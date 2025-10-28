Веласкес: Липса на уважение е, ако говорим само за Лудогорец

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди визитата на Хебър за Купата на България. Испанецът бе запитан и за чувствителното изоставане на Лудогорец от върха след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948 в понеделник.

"Ние сме изключително доволни от всички футболисти, които са на разположение. Всички тренират много добре. Имаме и късметът да имаме много малко контузени. Следват различни ситуации, които се дължат на конкуренцията в отбора. В началото на годината следваха мачове, които за европейски клубни турнири, както и за шампионата, което не позволява почти 100% от футболистите да има игрово време. След отпадането от евротурнирите и вече когато се състезаваме само в шампионата, със сигурност не могат да разполагат с толкова игрово време. Искам да добавя, че в крайна сметка могат 20 футболисти да бъдат в групата за мача, а това ограничава. Към всеки мач подхождаме по начин, който е най-добър за колектива и отбора. Всички имат шанс да започнат, защото всички се готвят много добре. Имам предвид абсолютно всички", продължи той.

"Съставът за утрешния мач няма да се базира на това, което ще се случи в неделния мач. Ще изберем оптималния състав, най-добрите 11", сподели испанският специалист.

"Единственият е Бала, който има някакви проблеми и в последния мач го сменихме, за да го предпазим. Радващото е, че при него няма нищо сложно, тежко след направените прегледи. Ще изчакам да приключи днешната тренировка, за да вземем решение за утрешния мач. Няма сериозна контузия", заяви Веласкес.

"Няма да губя време да коментирам какво е станало в миналото. Оставам концентриран в настоящето. Подхождаме по най-отговорен начин, с уважение към противника. Скромни, срещу противник, който сме наясно, че ще иска да направи добър мач, предвид, че играят у дома. Трябва доста отговорна да подходим към мача. С желание и идеята да спечелим. Наясно сме с това как играят. Анализирали сме последните им 5 мача. Наясно сме, че се изправяме срещу един отбор, който ще иска на свой терен да се представи силно, още повече мотивирани, че мачът им за Купата е срещу Левски. Отбор, който в последния мач промени малко системата. Нямам на 100% увереност как ще изглежда теренът, но се надявам да направят всичко възможно и да изглежда по най-добрия начин", коментира наставникът на Левски.

"Лудогорец загуби, но все пак има още един противник, който спечели и е на второ място. Мисля, че е липса на уважение, ако говорим само за Лудогорец. Всички отбори заслужават уважение. Гледаме себе си, това е нашият фокус. Всеки ден се опитваме да се подобряваме, но вглеждайки се в нас, не в останалите. Гледаме да не губим енергия и време какви са резултатите на другите отбори. Изключително скромни, всеки ден се опитваме да сме по-добри от вчерашния. Мач за мач. Хебър ни е основният съперник", добави испанският специалист.

"Винаги, когато гостуваме, подкрепата на нашите фенове е невероятна. Само може да сме благодарни за това. Това трябва да ни кара да се чувстваме горди и отговорни”, завърши Хулио Веласкес.