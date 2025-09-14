Левски без новите в "Надежда"

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 8-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив София. Двубоят на стадион „Локомотив“ в София е в неделя, 14 септември от 20:30 часа.

Извън сметките на треньора на Левски остават последните две нови попълнения – защитникът Никола Серафимов и халфът Акрам Бурас. Също извън групата са оставени още Фабио Лима и Патрик Мислович, които са периферна част от състава на Веласкес.

Ето и цялата група на „сините“:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков

Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами

Халфове: Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов

Нападатели: Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре