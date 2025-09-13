Веласкес: Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво, жестоко сме се объркали

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди гостуването на Локомотив (София) утре.

"По време на тези паузи на разполагаме с всички футболисти, които са ангажирани с националните отбори. С останалите използвахме време за тренировки, почивки. В първата седмица направихме позитивни неща. Тази седмица постепенно са присъединяваха към нас и националите. Мисля, че свършихме много добра работа. Разбира се, всеки един от националите е отделен случай, случили са се различни неща - имало е различни динамика, някои са играли по-малки, някои са загубили, други - спечелили. Именно затова подходът към тях е индивидуален. Намираме се в много добра кондиция", започна испанецът.

"Никога не се знае дали ситуацията е добра или лоша. Трябва да търсим решения. Адаптираме се по най-добрия начин, гледаме напред. В крайна сметка, анализираме какво би се случило, но след това. На мен лично ми хареса да съм постоянно в игрови ритъм. Но е важно за играчите и да има момент за почивка, да могат да се изключат", каза той за края на евромачовете на "сините".

"Нямаме контузии в момента. Истина е, че не всички са в еднаква кондиция. Например при Карос Охене се връща след контузия и включваме му става по различен начин. Акрам се присъедини към нас след период без мачове и няма как да е в тази кондиция. Отделни играчи имат своите специфики. Разбира се, имаше и такива, които пътуваха, играха в средата на седмицата или в края. Нямаме контузии - 22 полеви играчи и трима вратари. Ще изберем най-подходящите", обеща треньорът.

"Публично никога не бих взел отношение към това какви ни липсва. Работата е да извадя най-доброто от отбора. Изключително доволен съм от начина, по който се представят играчите. Като треньор, отговорността ми е да извадя най-доброто", смята Веласкес за селекцията.

"Познаваме съперника, това ни е работата. Обратното би означавало, че има проблем. Солиден, сериозен, прагматичен отбор. Тим, който стъпва здраво в защита, не е лесно в завършващата фаза да ги затрудниш, защото се защитават с много хора. Преминават в атака, атакуват от втора линия. Имат ясни идеи за играта и ясен план. Трябва да изиграем добре мача, да бъдем умни. Да се възползваме от пространствата и да видим къде можем да ги затрудним", каза специалистът.

"Изключително доволен съм от нашия вратар. Той е отличен, имам му пълно доверие. Сигурен вратар, който идеално пасва на стила ни на игра. Отличен работник и прекрасен човек. В колективен спорт като футбола се говори за грешки, но когато има такива, всички са виновни, и при обратния случай - всички се справят добре. Жестоко е да се фокусираме само върху един играч. За нас е изключителен късмет да разполагаме с Вуцов. Горд съм с него, няма какво повече да кажа", коментира треньорът изявите на Светослав Вуцов в националния тим.

"Разбира се, че говорих с Макун. Гледах и двата мача. Поговорихме си за Венецуела, трябваше да му вдъхна увереност. Но това е футболът, сменях бързо чипа и трябва да се адаптираш бързо", каза испанецът и за Кристиан Макун.

"Не знам дали ще се борим за титлата. Първенството едва започна, остава още много. Ако си мислим, че сме направили нещо кой знае какво, жестоко сме се объркали. Нашата цел трябва да е всеки един ден да се подобряваме. И с изключително желание и страст да участваме в първенството - мач за мач, ден за ден. Да се подобряваме колективно, индивидуално, да вдигаме нивото. Най-важното е в края на първенството къде ще се намираме", завърши Хулио Веласкес.