Иван Иванов: Показаното срещу Локомотив (ГО) трябва да е минимумът

Старши треньорът на Етър Велико Търново Иван Иванов заяви пред клубния сайт, че иска да вижда повече представяния като това в местното дерби с Локомотив Горна Оряховица. "Болярите" спечелиха с 1:0 гостуването си в Горна Оряховица, а в събота им предстои домакинство на Спартак Плевен в мач от осмия кръг на Втора лига.

"Футболистите трябва да бъдат поздравени специално за представянето в мача с Локомотив. Мен лично ме изненадаха и то много приятно, много положително. Но трябва да знаят, че това е нещо, което е минималното изисквание към тях и те трябва да се стремят всяка седмица да показват това отношение в тренировъчния процес и в мачовете. Да играят точно с тази динамика, защото само тя може да развие техните качества и да ги доближи до европейския футбол, който се изисква. Това не са някакви мои специални изисквания, това са изисквания на футбола в Европа - виждате темпото колко е високо, скоростната техника е на изключително високо ниво. Така че оттук нататък моята задача е да подготвим футболистите по този начин", каза Иванов.

"За мача със Спартак първото нещо е през седмицата футболистите да дават сто процента от себе си, за да може в мача да влязат максимално добре подготвени от физическа гледна точка. А тактическите неща, които ще им дадем, съм сигурен, че ще бъдат изпълнени. Очаквам съперник, който ще дойде и ще се опитва да ни излъже. Не мисля, че ще дойдат да се надиграват с нас. По-скоро ще бъдат в изчаквателна позиция, срещу нас ще има нисък блок и много малко пространства. Затова трябва да бъдем много търпеливи и спокойни във взимането на решения и технически да не допускаме много брак, защото това ще ни изнерви допълнително.

Нямаме никакви кадрови проблеми, вече сме в наличен състав. Стивън Стоянчов се върна от лагера на националния отбор. Изтече наказанието на Атанас Атанасов. Само Росен Върбишки се доближава и тренира до една част с основната група, но мисля, че от следващата седмица може да се включи на пълни обороти.

Дай Боже феновете да започнат да се завръщат на стадион "Ивайло". Ние можем да ги върнем само с хубава офанзивна игра и със себераздаване на сто процента, с добри технически изпълнения по време на мачовете", завърши специалистът.