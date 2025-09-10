Ерата на Илиан започна и завърши със скандал

Ерата на Илиан Илиев като селекционер на България приключи. Тя обхваща период от 2 години, през които трикольорите изиграха 18 срещи. За голямо съжаление и този път „ютията не бе отлепена от дъното“, както преди повече от десетилетие се изрази тогавашният треньор на „лъвовете“ Любослав Пенев.

При Илиев представителният ни отбор записа скромните 3 успеха все с по 1:0. Надделяхме над Танзания в екзотична контрола в Баку, спечелихме срещу Северна Ирландия в Пловдив с 1:0 в Лигата на нациите, излъгахме и Люксембург със същия резултат като гост, като това е и последният ни триумф. Въпросният двубой във Великото херцогство бе през есента на 2024 година.

Под ръководството на Илиан Илиев България не загуби нито веднъж в серия от 9 мача, а искрата на оптимизма пламна след силни срещи с класиралите се впоследствие за Евро 2024 Унгария (2:2) и Сърбия (2:2). В два последователни двубоя водихме в резултата, но допускахме късни попадения. Играхме равностойно с други два участника на големия форум, но вече в контроли – при 0:0 с Румъния в Букурещ и 1:1 в Словения.

Дебютът на Илиан бе в София пред окупирания от протестиращи фенове стадион „Васил Левски“, опръскал с кръв столицата и довел до оставка на Борислав Михайлов като президент на БФС. Скандалният момент в българския футбол беляза старта на Илиев като селекционер, а по-късно той разкри, че това е бил и един от най-трудните му мачове в кариерата.

Успоредно със срещите обаче се появяваха и първите искри на напрежение – капитанът на Специя Петко Христов се почувства обиден от статута си на резерва в Баку в мачовете от приятелския турнир на ФИФА и отхвърли повиквателните на селекционера в следващите случаи. Бранителят, подвизаващ се дълги години в Италия, остана разочарован от факта, че мястото му на терена заема Живко Атанасов, работещ с Илиан Илиев в Черно море. По-късно Христов отклони няколко повиквателни, а неговият мениджър Пламен Пейчев разкри, че при този треньорски щаб клиентът му няма да играе.

Първата загуба на Илиан Илиев като селекционер предизвика много шум след 0:5 в Белфаст. Поражението предреши до голяма степен битката за първото място в Лигата на нациите, а скоро след това стана ясно, че има още един скандал. Четирима от националите играли карти на пари до късно в продължение на няколко дни преди визитата. Никой не потвърди за подобни действия, но за следващите мачове Илиан Илиев извади от състава трима от четиримата обявени за картоиграчи (б.а Иван Дюлгеров, Георги Костадинов, Здравко Димитров), оцеля единствено капитанът Кирил Десподов.

По-късно вратарят бе извикан на пожар за мачовете с Република Ирландия заради контузия на Димитър Митов, а сега влезе в разширената група за световните квалификации с Испания и Грузия. Останалите двама така и не се завърнаха в отбора.

Може би най-острият конфликт на Илиан Илиев като селекционер бе в началото на тази година. Тогава наставникът бе атакуван от председателя на БПФЛ Атанас Караиванов след жребий за полуфиналите за Купата на България. Вторият „скочи“ на специалиста заради позиция на Черно море, искайки му оставката като селекционер.

Напрежението доведе до серия декларации, „наводнили“ сайтове и пресата.

Двамата размениха остри нападки публично, а скандалът остана да тлее и през следващите месеци.

В същото време селекционерът хвърли оставка, оставяйки казусът са бъде разрешен от Изпълкома на централата. В крайна сметка той остана начело на националния отбор, а в чартъра на националите повече не се качи Караиванов под претекст, че има други ангажименти.

Друг акцент от престоя на Илиев начело на България бе успоредната му работа с Черно море. На няколко пъти той бе заставен да отговаря пред медиите дали е получавал ултиматум да избира между двата поста, но специалистът отхвърли подобно твърдение и обяви, че в момента, в който това се случи, ще решава. Това бе и грешка, допусната още при предходното ръководство на Футболния съюз, като в един момент компромисът се превърна в проблем без реално решение.

Стартът на световните квалификации през септември също не мина без искри, които сякаш предрешиха и бъдещето на треньора.

Тема Спорт“ разкри, че халфът Илия Груев-младши е влезнал в остри пререкания с Илиан Илиев. По информация на „Труд News“ това се е случило на полувремето на двубоя с Испания (0:3), като играчът на Лийдс е имал претенции към самия селекционер и бил краен в изказванията си. Именно това била и причината бившият футболист на Вердер да остане резерва в Тбилиси, но заради негативния резултат се пак се появи в игра за старта на второто полувреме. Самият селекционер пък се допитал до отбора дали Груев-младши трябва да остане в тима след загубата в София.

В понеделник Илиан Илиев седна на разговори с президента на БФС Георги Иванов, а след края на срещата се стигна и до раздяла по взаимно съгласие. Специалистът си тръгва след 18 мача начело на България, разпределени в период от 2 години, а сега ще се концентрира изцяло върху работата в Черно море, където спечели сребърен и бронзов медал през последните два сезона.

На свой ред ръководството на БФС трябва да реши казуса с овакантения пост. Основен фаворит за мястото е Димитър Димитров-Херо, който има стар конфликт с президента Георги Иванов. И двамата обаче са готови да загърбят различията в миналото в името на футбола у нас, който видимо е все така в деликатна ситуация. Очаква се до края на седмицата да има развитие по темата.