Илиан Илиев приключва с националите във вторник

Кариерата на Илиан Илиев като селекционер приключва след 18 изиграни двубоя. Опитният специалист се разделя с трикольорите след 0:3 от Грузия. Очаква се официално това да се случи в първия работен ден през новата седмица.

Илиев е провел разговор с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов на базата в "Бояна" в понеделник, заради което не води и тренировката на Черно море във Варна.

Илиев приключва с националите след 18 изиграни мача, в които спечели само 3 победи - 1:0 над Танзания в контрола, 1:0 над Северна Ирландия в Лигата на нациите и още една минимална победа над Люксембург в същия турнир на УЕФА.

Под негово ръководство България отстъпи с по 0:3 в първите две световни квалификации за Мондиал 2026, а тежки крушения имаше в Белфаст при 0:5 от северноирландците, както и 0:4 от Гърция в контрола през юни.

За мястото на Илиан Илиев основен кандидат е Димитър Димитров-Херо. За сега поне други варианти не се разглеждат. Опитният специалист вече е бил начело на представителния ни отбор в края на миналия век.