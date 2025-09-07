Илиан Илиев: Подарихме им и трите гола

Селекционерът на България Илиан Илиев призна, че и трите попадения срещу Грузия са били подарени от неговите футболисти при поражението с 0:3 в Тбилиси.

„С Испания още в началото ни пресираха и създаваха ситуации. Тук беше обратното. Влязохме по-добре в мача, създадохме положения, знаехме, че при тях ще има нервност от първия резултат. Втори мач, който за тях беше „задължителен“. Изиграхме първите 15-20 минути перфектно. Както обичаме да казваме – подарихме им и трите гола“, каза Илиев.

„Имаха ситуации, но и трите гола са подарени. Това не опира толкова до нагласа за мача или подготовка, опира до самочувствие и до това, което постоянно говорим – когато нямаме вдъхновение, за да се вдигнем. Като ни натисна първият гол, веднага ни падна моралът. Подарихме им победата, въпреки че са добър отбор и имат индивидуалности“, допълни той.

„За съжаление не използвахме притеснението при тях, което имаха. Близо до терена виждахме тази нервност, изкараха си жълти картони. Вместо да продължим да ги тормозим, им подарихме головете“, каза още той.

Илиев коментира и промените в състава, които направи в сравнение с мача срещу Испания: „Преди имаше 4 дни между мачовете, сега са 3 дни плюс пътуване. Чочев каза, че трудно може да изиграе двата мача като титуляр. Илия Груев имаше проблеми, беше под въпрос дали да започне или да влезе като резерва. Влезе и се справи, надявам се да няма последствия от това, че игра с проблеми. При Васко Панайотов – с Испания започнахме с една система, сега с друга и нямаше място за трети халф.“

„Естествено, че загубите се трупат. Като си видял, че си бил близо да постигнеш нещо по-добро, а накрая пак 0:3. Това е и психологически проблем. Някои момчета, които показаха самочувствие пред наша публика срещу Испания, тук бяха на другия полюс“, завърши Илиев.