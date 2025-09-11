Марин Петков в радара на Макаби (Хайфа)

След два провалени трансфера, Марин Петков може да поеме изненадващо към Израел още сега. Интерес към халфа на Левски проявява Макаби Хайфа. В клуба се оглеждат за офанзивен халф преди затварянето на трансферния прозорец, което ще се случи на 21 септември. В радара на израелците попадат все чуждестранни играчи, сред които и родният национал, съобщават местните медии.

В Израел твърдят, че "зелените" вече се осъществили контакт с представителя на Марин Петков, за да проверят при какви условия би приел офертата на тима.

От Макаби водят преговори с Макаби Нетаня за полузащитника Оз Билу.

По-рано това лято юношата на „сините“ и един от капитаните на столичния гранд бе свързван първо с преминаване в полския Ракув, където обаче сделка нямаше, а поляците се довериха на футболист от вътрешното първенство.

След това Марин Петков се размина и с трансфер в Италия, където прозорецът вече затвори. Изпадналият в Серия Б Монца проявяваше сериозен интерес към офанзивния футболист, но за целта първо трябваше да намери нов отбор на Андреа Колпани, което не се случи.

От началото на настоящата кампания в Израел се подвизава Андриан Краев, който вече е със статут на титуляр в Апоел Тел Авив. Йоан Стоянов пък е част от Апоел Беер Шева, но лекува контузия.

