Херо продължава да отрича за разговори за националния

Димитър Димитров продължава да е вариант №1 за треньор на националния отбор, но и да отрича за разговори. Херо все още не е в официален контакт с никого от БФС. И това е причината да не иска да коментира нищо. Другата опция, но значително по-малко вероятна, е Александър Тунчев. Националите останаха без треньор след кошмарния старт на световните квалификации – две загуби и 0:6 голова разлика.

„Сам пожелах да си тръгна – каза досегашният селекционер Илиан Илиев пред БНТ. - Когато загубихме от Грузия не подадох оставка, но обявих, че трябва промяна, за да се успокоят футболистите. За да се случат тези неща, трябваше да си тръгна. Важно е да се гледа с позитивизъм напред. Решението е на мен и на щаба ми. Трудно можем да се класираме на световно първенство.“

Илиев остава треньор на Черно море, където се превърна в институция. Именно заради работата на двете места треньорът беше критикуван от много страни.