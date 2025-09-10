ЦСКА открива уникален феншоп

В идеалния център на София и на една от най-посещаваните улици съвсем скоро ще „изгрее“ новият феншоп на ЦСКА. Ръководството на клуба все още пази в тайна точната локация. Единствено се знае, че ще е в близост до емблематичния за столицата площад „Славейков“. Проектът все още не е напълно завършен и предстоят окончателните промени.

ЦСКА е взаимствал всичко от най-добро от големите грандове, които имат подобни магазини в центъра на градовете подобно на Реал, Барселона, Байерн, миланските колоси Милан и Интер. Феншопът на „червените“ ще бъде място, където привържениците на ЦСКА не само ще могат да си купят желания артикул, но и да прекарат дълго време. На големи LED екрани ще се прожектират голове от най-славните триумфи на отбора през годините, ще има дни, в които ветерани ще присъстват лично, за да разказват... неразказани истории. На втория етаж е помислено и за най-малките фенове, които ще имат специален кът, в който могат да се забавляват с връстниците си. Естествено – играейки с топка с емблемата на ЦСКА.

Целта на ръководството е феншопът да не бъде просто магазин, а футболен хъб за събития, срещи и забавления. Броят на артикули ще расте с всеки месец, а запалянковците ще имат право да дават идеи какво биха искали да се добави. На място ще се правят персонализирани фланелки с имената на желаещите. По пример на най-големите в света ще има дрехи за свободното време и за различните сезони за мъже, жени и деца. Ще се направят ретро фланелки от шампионски години

Очаква се във феншопа да бъдат изложени някои от купите, които са прилежно прибрани след срутването на стария стадион „Българска армия“. По думите на легендарния уредник Александър Манов, който почина преди няколко години, са събрани над 1300 трофея на ЦСКА от различни спортове. Музеят на 31-кратните шампиони ще се завърне в пълния му блясък при откриването на новата „Българска армия“.