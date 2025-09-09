Официално: Локо (София) обяви национал на България

Георги Минчев е футболист на Локомотив София, съобщават от клуба във вторник.

Нападателят подписа двугодишен договор с "червено-черните". През миналия сезон той игра във Втора лига на Турция, където отбеляза общо 12 попадения за Маниса и Умраниеспор.

През 2024 година реализира 11 гола в 20 двубоя за кипърския АЕЛ Лимасол. Минчев е преминал през всички национални отбори на България и има 13 мача за представителния тим на страната.

У нас Минчев носи екипа на Литекс Ловеч, ЦСКА София и Локомотив Пловдив.