Официално: Локо (София) обяви национал на България

Автор: Труд
Георги Минчев е футболист на Локомотив София, съобщават от клуба във вторник.
Нападателят подписа двугодишен договор с "червено-черните". През миналия сезон той игра във Втора лига на Турция, където отбеляза общо 12 попадения за Маниса и Умраниеспор.
През 2024 година реализира 11 гола в 20 двубоя за кипърския АЕЛ Лимасол. Минчев е преминал през всички национални отбори на България и има 13 мача за представителния тим на страната.
У нас Минчев носи екипа на Литекс Ловеч, ЦСКА София и Локомотив Пловдив.