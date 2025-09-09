Велик жест от фенове на ЦСКА към първите шампиони

Жест за историята направиха фенове на ЦСКА по случай 9 септември – деня, в който „червените“ спечелиха първата от 31-те си шампионски титли. Изминаха 77 години, през които клубът се превърна в най-успешен в България.

Ръководството на Централните софийски гробища оказа голямо съдействие на акцията, която получи и свое име „12 венци от 12-ия играч за Първите“. В знак на признателност върху местата за вечен покой бяха положени венци на вратарите Стефан Геренски и Спас Андреев, защитниците Борислав Футеков, Манол Манолов – Симолията и Димитър Цветков, халфовете Гаврил Стоянов, Тодор Такев и първия капитан – Нако Чакмаков, както на нападателите Стойне Минев, Стефан Божков, Никола Божилов и Асен Рангелов. За жалост не всички гробове на първите шампиони бяха намерени. Ако това се случи, догодина ще има почест и за тях.

„Поздравление за инициативата на феновете на ЦСКА – каза Румен Димитров, директор на общинското предприятие „Гробищни паркове“. - Те почитат тези, от които е започнала великата история на клуба. От моя страна имаха пълна подкрепа. Феновете на ЦСКА са пример за гражданите как трябва да се грижим за близките си. Имам чувството, че обществото малко е загърбило паметта им. Всеки, който има нужда от помощ, ще я получи.“

ЦСКА печели титлата с гол на Нако Чакмаков срещу Левски за 3:1 и така започва голямото съперничество, наричано „вечно дерби“ и родило стотици истории и легенди.

„12 венци от 12-ия играч за Първите“ е поредната акция на „червената“ общност в последните месеци. Привържениците вече връчиха плакети и подаръци за рождените дни на Димитър Якимов и Аспарух Никодимов, както и организираха възпоменания за Крум Янев и Манол Манолов. Целта на феновете е да докажат, че героите на ЦСКА никога няма да бъдат забравени и духът на армейската традиция ще продължава да вдъхновява поколение след поколение.