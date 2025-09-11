1300 „сини“ фена в „Надежда“

1300 привърженици на Левски ще могат да подкрепят своя отбор в неделя в дербито с Локомотив (София). Двубоят на стадиона в столичния кв. „Надежда“ е с начален час 20.30 и е част от 8 кръг на Първа лига. Ръководството на домакините държи всички фенове на „сините“ да бъдат само в предоставената трибуна и да не бъдат допускани такива в Сектор „А“, както се е случвало през годините.

От „железничарите“ вече са предоставили билетите на своя съперник, а от Левски обявиха, че ще бъдат пуснати в продажба на 12 септември (петък). Цената на пропуските е 20 лева.

Те ще се продават на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ в двата дни преди срещата от 10:00 до 19:14 часа. Същото важи и за неделя до 15:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“, както и на каса пред сектора за „сините“ привърженици на стадион „Локомотив“, която ще отвори 2 часа преди началото на двубоя – в 18:30 часа.