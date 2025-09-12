Още един нов на „Лаута“

Андрей Киндриш е поредният футболист, станал част от мащабната селекция в Локомотив (Пловдив) това лято. Румънският централен защитник подписа договор за срок от две години. Той е юноша на местния Университатя (Клуж). През годините е играл още за Ботошани, Академика Клинше, Санта Клара, УТА Арад. За последно той бе част от полския Лехия (Гданск). Има двубои за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния.

Само преди дни „смърфовете“ привлякоха и крилото Крист Лонгвил, който обаче подобно на Киндриш няма да дебютира срещу Лудогорец през уикенда.