УЕФА с тежка санкция по Левски, "сините" останаха без агитка за гостуване

Дисциплинарната комисия към УЕФА съобщи, че налага наказание на столичния Левски заради поведението на привържениците на тима при поражението с 1:4 от нидерландския АЗ Алкмаар в реванша за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.

"Сините" са глобени с 10 000 евро заради расистко и/или дискриминационно поведение на феновете по време на мача в Алкмаар на 28 август 2025 година.

Освен това Левски няма да може да разчита и на подкрепата на своите фенове при едно гостуване в Европа. Тази част от санкцията обаче е с изпитателен срок от две години, които започват да текат от деня на решението на Дисциплинарната комисия на УЕФА - 10 септември.

С глоби от УЕФА са още германският Майнц 05 (40 000 евро), шведският Хамарби (20 000 евро) и шотландският Рейнджърс (20 000 евро).

Левски приключи участието си в европейските клубни турнири за този сезон след отпадане от АЗ Алкмаар с общ резултат от двата мача в плейофния кръг 1:6.