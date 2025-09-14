Димитров поема националния, Янчев го сменя

Александър Димитров е новият фаворит за селекционер на България. Вече 7 години той е начело на младежкия национален отбор и сега може да наследи напусналия Илиан Илиев. Самият наставник призна, че разговори по темата се водят с ръководството на БФС.

"За мен би било чест, голямо предизвикателство и стъпка нагоре, да поема националния отбор – обясни Димитров пред БНТ. - Към момента няма нищо по темата. Силно казано да съм имал разговори по темата с БФС. Имало е неформални разговори. Предполагам, че тази седмица ще има разговори, защото времето ни притиска.“

Вече има и конкретен вариант за негов наследник на отбора до 21 години. Това е Тодор Янчев. Специалистът натрупа опит като старши треньор на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), след като преди това дълго време бе със статут на помощник на Стойчо Младенов както в ЦСКА, така и в чужбина.

В същото време другите двама кандидати за селекционери Александър Тунчев и Димитър Димитров вече обявиха, че не са преговаряли с БФС и нямат предложение за работа от „Дома на футбола“.

