Тунчев за националния отбор: Никой не ми се е обаждал

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев призна разочарованието си след загубата от Спартак с 0:3 във Варна. Той коментира и възможността да поеме националния тим на България след напускането на Илиан Илиев .

„Закономерно, когато допускаш така да ти отбележат голове, а ти не успяваш да отбележиш, най-нормалното е да загубиш. Имахме чисти ситуации“, сподели Тунчев пред Диема.

„Явно летим от това, което показахме в Европа, но действителността ни приземи доста бързо. Надявах се паузата да ни отрезви“, добави треньорът.

Запитан евентуално за слуховете в медиите, че той е един от кандидатите за селекционер на националния тим, Тунчев каза: „Спекулации абсолютно, никой не е разговарял с мен.“