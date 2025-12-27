Овните започват нови проекти, Везни, отношенията ви с околните са напрегнати

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Започнете нов проект с лекота и усмивка - денят е пълен с възможности! Силният ви ентусиазъм ви тласка към нови приключения и смели начинания. Работните и финансовите ви идеи имат потенциал да донесат реални резултати - планирайте внимателно. Движението е важно за вас - разходки или срещи с приятели ще заредят тялото и духа ви. В любовта очаквайте топли мигове и изненади, които ще заздравят връзката с партньора ви. Не забравяйте за здравето си - отделете време за почивка.

ТЕЛЕЦ

Имате вдъхновение за творчество и активен социален живот. Срещите ви с приятели и спонтанните забавления ще ви донесат нови идеи и добро настроение. Подходящ момент е за освежаване на визията ви, стига да се доверите на усета си. Движението навън ще ви се отрази много добре - разходките ще повишат тонуса ви. В любовта ви очакват топли разговори и моменти на близост с любимия ви, които ще стоплят сърцето ви. Следвайте творческия си порив.

БЛИЗНАЦИ

Насочете енергия към любимото си занимание - там се крият най-добрите ви идеи. Имате желание да се сдобиете с нови знания и умения - направете го. Бъдете внимателни в комуникацията с околните, за да не се стигне до конфликт. Отложете важните решения и покупки - търпението сега ще ви спести главоболия по-късно. Срещите със семейството и близките ви приятели ще ви дадат усещане за уют и подкрепа. Физически се чувствате добре, но не подценявайте нуждата от качествен сън и почивка.

РАК

От сутринта ще се появят напрегнати ситуации, приемете ги като знак да си извадите поуки. Този период ви призовава да забавите темпото и да обърнете внимание на вътрешния си свят и на здравето си. Домашният уют и кратките разходки на чист въздух ще ви презаредят. Подкрепете тялото си с полезна храна, билкови чайове и витамини. В любовта топъл жест или мила дума от страна на любимия ви към вас, ще сближат сърцата ви и ще внесат романтика в отношенията ви.

ЛЪВ

Късметът е на ваша страна и ще се прояви в различни ситуации - точната среща, правилната дума или неочакван шанс ще ви донесе позитивни резултати. Доверете се и бъдете отворени към възможностите, които идват при вас. Бъдете смели в изразяването си - когато сте естествени, успехът ви следва. В любовта се очертават топли и романтични мигове с любимия ви човек, които ще засилят връзката ви и ще създадат усещане за близост. Пътуване до любимо място, ще ви се отрази добре.

ДЕВА

Записвайте всичко, което ви хрумва - точно там се крие бъдещ успех. Имате нови идеи, но е добре да ги оставите за по-подходящ момент. Времето с близките ви ще ви донесе усещане за уют. В здравословен план сте добре, но движението ще ви помогне да проясните мислите си - спорт, разходка или бягство от рутината. Желаете да разнообразите ежедневието си с нови преживявания - опитайте с книга, филм или хоби, които ще обогатят знанията ви и ще разширят мирогледа ви.

ВЕЗНИ

Отношенията ви с околните са напрегнати и трудно намирате общ език с тях, което ви кара да се чувствате нервни и раздразнителни. Сега не е време за спорове, важни разговори или взимане на решения - по-добре изчакайте и обмислете спокойно следващите си стъпки. Насочете вниманието си към лични цели и подобрете ежедневните си навици. Зарадвайте близките си хора с подарък, това ще внесе радост и положителни емоции в семейството ви. Здравето ви е занижено - отделете време за почивка.

СКОРПИОН

Днес сте готови да опитате нови подходи във всичко, което правите. Периодът е отличен за пътувания, различни преживявания и обмисляне на бъдещи проекти. Енергията и здравословното ви състояние са стабилни, което ви позволява да действате смело. Срещите ви с приятели и разходките на открито ще ви заредят с радост и позитивни емоции. В любовта очаквайте топли и споделени моменти с любимия ви човек - насладете им се. Използвайте креативността си в ежедневните задачи и не се страхувайте.

СТРЕЛЕЦ

Чувствате прилив на сила и ентусиазъм, които ви подтикват към смели и вдъхновяващи начинания. Идеите ви за професионалното ви развитие и подобряване на финансите ви възможности могат да се превърнат в реалност, ако ги планирате внимателно. Денят е идеален за пътувания, срещи с нови хора и забавления. В любовта партньорът ви ще оцени грижата и вниманието, които влагате в отношенията помежду ви. Творчески сте във възход - отделете време за хоби, изкуство или личен проект, който ви вдъхновява.

КОЗИРОГ

Предстоят ви предизвикателства, които ще изискват да подходите мъдро и спокойно към тях - понякога тишината и търпението носят най-големия успех. Опитайте се да погледнете на нещата отстрани и се фокусирайте върху решения, вместо да се поддадете на емоциите и да реагирате импулсивно. Отложете големи финансови покупки за по-благоприятен момент. Обмислянето на приоритетите ви ще ви донесе яснота и увереност. Движете се - разходките ще заредят тялото и ума ви с позитивна енергия.

ВОДОЛЕЙ

Харизматични сте и привличате около себе си хора и вълнуващи възможности. Любовта ще ви носи топли и споделени мигове с партньора ви. Активностите на открито ще ви заредят с енергия. Отделете време за себе си и използвайте творческата си енергия, за да извлечете максимума от деня. Пробвайте нещо ново заедно с приятели - спорт, хоби или пътешествие, за да заредите тялото и духа си положително. Имате желание да започнете обучение, което ще е полезно за вашето развитие.

РИБИ

Имате желание за нови проекти и сте изпълнени с ентусиазъм и вдъхновение, но сега е моментът за планиране на стратегии, не за прибързани действия. Финансите ви изискват внимание - обмислете харчовете си, намалете разходите. Времето прекарано с приятели и близки ще ви зареди с положителни емоции. Здравето ви е стабилно, но отделете време за почивка, за да поддържате енергията си на ниво. Разходки, спорт и приятни занимания ще възстановят вътрешния ви баланс и тонус.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg