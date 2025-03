Отделът за борба с тероризма разследва пожара до летище "Хийтроу" в Лондон

Отделът за борба с тероризма на британската полиция започна разследване на пожар в електрическа подстанция близо до летище "Хийтроу" в Лондон. Това се казва в изявление на Скотланд Ярд, публикувано от The Times и Sky News.

От полицейската пресслужба уточниха, че служителите на реда съвместно с противопожарната служба изясняват причините за пожара. Летището е част от инфраструктурата с национално значение, затова екипът за борба с тероризма е привлечен в помощ на разследването. Според The Times полицията разследва дали пожарът може да е резултат от саботаж. Засега няма признаци това да са умишлени действия.

Пожар в подстанция близо до летище Хийтроу предизвика прекъсване на електрозахранването. Летището ще бъде затворено през целия ден днес. Според FlightRadar 24 най-малко 1351 полета и близо 300 000 пътници ще бъдат засегнати.

Най-малко 115 полета, пътуващи за Хийтроу, бяха отклонени днес, 43 от които се върнаха на летището, от което са излетели. Останалите 72 са оставили пътниците си на множество места по света, понякога на хиляди километри или от техния произход, или от Лондон.

