От Дуранкулак до Резово: Нови патрулни катери ще контролират риболова в Черно море

Седем нови патрулни катера ще получи Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за контрол на риболова в българската акватория на Черно море. Плавателните съдове ще бъдат закупени по проект за малко над 2,9 млн. лв., финансиран от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., съобщиха от Областния информационен център-Варна.

Три от катерите ще бъдат с дължина от 5,8-6 метра, други три ще са от 8,2 до 8,5 метра, а седмият ще е с размер от 10 до 11,5 метра и ще може да обхожда райони до 20 морски мили. В комплект с патрулните лодки ИАРА ще получи колесари, които ще позволят по-бързото им и евтино придвижване и лесно зимно съхранение.

В момента агенцията има само 7,5-метрови катери, които са в незадоволително техническо състояние. Те не могат да осигурят ефективно наблюдение и устойчиво управление на рибните ресурси по крайбрежието от Дуранкулак до Резово. В същото време българският риболовен флот наброява 1857 плавателни съда, като 95% от тях са с дължина над 12 метра. Това прави контрола със старите патрулни катери неефективен, рискован, а в някои случаи дори невъзможен, посочват от Областния информационен център. Проектът трябва да се реализира до 19 май 2028 година.