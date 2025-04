Пекин отмени близо 700 полета заради силни ветрове и пясъчни бури

Пекин отмени близо 700 полета и затвори парковете заради силни ветрове и пясъчни бури, предаде Асошиейтед прес. Бурните ветрове повалиха стотици дървета, които смазаха автомобили и нанесоха щети на някои по-стари къщи в китайската столица.

Двете огромни международни летища в Пекин - "Пекин Капитал" и "Дасин" - отмениха общо 693 полета.

Властите издадоха предупреждения за още по-опасни климатични условия, особено в северната част на страната и по крайбрежните райони.

The #Beijing Capital International Airport canceled 419 flights (including those canceled in advance) due to strong winds by 11:00 am on Saturday. https://t.co/NLeZhrdyHB pic.twitter.com/ni51yI7VT6