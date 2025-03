Правителството на Перу обяви извънредно положение в столицата Лима, като същевременно изпрати войници по улиците, за да помогне за потушаването на неотдавнашната вълна от насилие, която отне живота на популярен певец, съобщава Reuters.

Смъртта на музиканта на кумбия Паул Флорес рано в неделя предизвика всеобщо възмущение, след като автобусът, в който пътувал, бил обстрелван от неизвестни въоръжени нападатели. По данни на полицията Флорес е починал, след като е бил прострелян.

❗️🇵🇪 - The Peruvian government declared a state of emergency in Lima and the Constitutional Province of Callao on March 16, 2025, to combat organized crime, deploying the Armed Forces to support the National Police.



