Петър Волгин защити свободата на словото в социалните мрежи: Брюксел се готви да налее огромни суми, за да забрани различните мнения

„Традиционните радио и телевизионни канали отдавна са овладени от глобалистките неолиберални елити. Сега тези елити искат да унищожат свободата и в социалните мрежи. Брюксел се готви да налее огромни суми, за да изгражда т.нар. демократични щитове, които щели да защитават свободното слово, но чиято истинска цел е да забранят различните мнения.“ Така евродепутатът Петър Волгин обясни намеренията на Брюксел да изгражда демократичен щит за защита от дезинформацията.

Поводът за пленарните дебати в Страсбург е глобата от 2,95 милиарда евро, която Брюксел налага на компанията Google за злоупотреба с монополно положение и конфликт на интереси на пазара на онлайн рекламите. Дебатира се и медийната свобода, заплашена от технологичните гиганти.

„От години в Европа и САЩ действат т.нар. фактчекъри, които не са никакви проверители на факти, а са истинска „полиция на мисълта“, която трябва да премахне всяка позиция, различна от официозната – каза българският евродепутат от „Възраждане“, който е и част от групата „Европа на суверенните нации“. – Ако говорите и пишете в социалните мрежи очевидни неща, като например това, че има два, а не 78 пола или, че Великобритания е тази, която попречи на мирното споразумение в Украйна през април 2022 г., ще бъдете обявени за подривни елементи и забранени.“

Петър Волгин подчерта, че глобалистките елити правят всичко възможно, за да наложат политически коректния новговор в цялото информационно пространство. Според него, ако това наистина стане, Европа ще загуби основната си ценност, а именно – свободата.