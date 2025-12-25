Посрещане на Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия (ВИДЕО)

В малко след 17 часа местно време църковната ни делегация бе посрещната на входа на Вселенската патриаршия от Негово Високопреосвещенство Халкидонския митрополит Емануил, митрополити и клирици - членове на патриаршеския двор.

В патриаршеския храм „Св. Георги“ бе отслужен Благодарствен молебен, възглавен от Българския патриарх Даниил. След молитвеното последование се състоя и официалното посрещане на патриарх Даниил от Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Св. Синод в Тронната зала.

По време на срещата бяха разменени слова и приветствия, които ще бъдат публикувани в официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП.

Програмата предвижда в утрешния ден – Събор на Пресвета Богородица да бъде отслужена тържествена света Литургия, на която Вселенският патриарх Вартоломей и Българският патриарх Даниил ще съслужат заедно.

