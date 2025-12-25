Коледарските ритуали оживяват в село Узунджово

За дванадесета поредна година деца и младежи от читалище “Пенко Пенков”в село Узунджово отбелязаха Рождество Христово с коледни песни и благословии по домовете на местните жители. Това разказва кореспондентът на "Труд news" Виктор Райковски.

По традиция коледарската дружина се събра пред църквата в селото, където изпълни първия ритуал, след което пое по улиците, за да донесе празнично настроение и благословия във всеки дом. Навсякъде коледарите бяха посрещани с радост – домакините закачаха гевреци на гегите им, даряваха ги с плодове, храни и средства за дружината.

Въпреки дъждовното време, младите коледари обикаляха смело селото и неуморно носеха със себе си коледния дух, доказвайки, че българските традиции оживяват, предавани от поколение на поколение.

Виктор Райковски