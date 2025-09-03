Пиян и осъждан за кражба 22-годишен дръпнал спирачката на трамвай 22

22-годишен мъж е обвиняемият за инцидента с дерайлиралия трамвай 22 в София, съобщиха на брифинг в прокуратурата. Младият мъж е осъждан за кражба в миналото и в момента е в изпитателен срок. По време на деянието е бил употребил солидно количество алкохол.

На записите от камерите се вижда, че категорично става дума за външна намеса - двама души, които са били около трамвая, докато ватманът е отсъствал, са решили да задвижат машината.

"Били са две лица, но е установено, че само едното от тях е привело в движение трамвая. Виждат се първоначално две лица около мотрисата, не се вижда влизане вътре, а по-скоро манипулация през страничен прозорец", каза Вихър Георгиев от Софийската градска прокуратура.

Директорът на СДВР Любомир Николов обясни, че след като ватманът е слязъл да си купи кафе, двете лица правят опит да се качат в мотрисата от пътническа врата. След като не успяват, единият от тях бърка през страничен прозорец и бута ръчка.

Униформените първо задържали не извършителя, а неговия приятел - на 29 години. Той е признал за извършеното и е показал интернет комуникация между двамата, която потвърждава казаното.

"От чата става ясно, че извършителят безкрайно съжалява и го е направил под въздействието на доста голямо количество алкохол", обясни шефът на СДВР комисар Николов.

След като и самият извършител е задържан, той е направил пълни самопризнания пред полицията.

Повдигнато му е обвинение за повреда на подвижен железопътен състав. Наказанието предвижда лишаване от свобода от 5 до 15 години. Мъжът е бил осъждан преди, за кражба, като в момента е в изпитателен срок.

От държавното обвинение ще поискат постоянния му арест.

Ватманът не е с повдигнато обвинение, но след разследване ще се установи дали е изпълнил стриктно служебните си задължения. Проведен е разпит на свидетел пред съдия.