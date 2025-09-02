ГДБОП съдейства на Швейцария по разследване за трафик на хора и пране на пари

ГДБОП проведе специализирана операция във връзка с международно разследване за трафик на хора и пране на пари в град Долни Дъбник, област Плевен. Акцията е реализирана по молба за правна помощ и е ръководена от Международния отдел на Върховна касационна прокуратура.

В операцията са участвали представители на прокуратурите и съдебните власти на България и Швейцария, следователи от Националната следствена служба и служители на МВР - Плевен.

Съвместните действия са част от продължаващо разследване, започнало през 2022 г., срещу организирана престъпна група за трудова експлоатация и трафик на български граждани, принуждавани да просят в Швейцария.

Още през 2022 г. шестима българи бяха задържани и впоследствие осъдени в Женева на до 7 години затвор за трафик на хора и пране на пари. Разследването установи, че те са превозвали десетки българи от ромските махали в Северна България, държани при нечовешки условия, а приходите от престъпната дейност са изпращани обратно в страната.

По време на днешната акция са претърсени три адреса на лица, свързани с организаторите на групата. Иззети са вещи, документи и електронни устройства, съдържащи данни по случая, както и са разпитани свидетели.