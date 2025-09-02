Обвинение за мъж, шофирал повторно с над 3 промила

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.

На 01.09.2025 г. около 01,35 ч. обвиняемият К.Т. управлявал лек автомобил, марка „Сузуки“, по ул. „Вечерница“ в гр. Нови Искър с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно – 3,62 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“.

Деянието е извършено, след като К.Т. е бил осъден за идентично деяние и е бил в изпитателен срок.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да извърши друго престъпление, К.Т. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.