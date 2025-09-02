При пътна проверка: Заловиха търговец с хиляди парфюми менте

Криминално проявен търговец на парфюми менте бе заловен след пътна проверка на автомагистрала „Хемус“ до разклона за с. Невша, съобщиха от варненската полиция.

44-годишният мъж управлявал товарен микробус. В него униформените открили 56 кашона с общо 3244 парфюма с надписи на различни известни марки.

Последвал обиск в магазин в курортен комплекс край Варна, където били намерени още 268 парфюма и 97 чифта „маркови“ маратонки. Мъжът нямал документи за произход на стоките и разрешение от притежателите на съответните марки. Срещу него е образувано досъдебно производство.