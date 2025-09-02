Втора версия за удара на трамвая - неизвестен дръпнал спирачката и избягал

Появи се втора версия за дерайлиралия трамвай, който се заби в подлез призори във вторник, 2 септември.

Разследващите работят и по хипотезата, че превозното средство не е било подкарано, а неизвестен до този момент се е пресегнал през отворен прозорец, дръпнал спирачката и избягал.

Мотрисата бързо се е задвижила и тъй като ватманът отсъствал от кабината, светкавично набрала максималната скорост.

Трамваят буквално излита от "Шипченски проход" в посока ул. "Иван Асен", до 12-то СУ "Цар Иван Асен II".

Истинско чудо е, че няма жертви, коментират цял ден на крак униформени и екипи от Аварийното звено към Столична община. Ударът е бил толкова силен, че е разрушил всичко по пътя си. Щетите са за милиони.

Зловещият инцидент по чудо се размина без жертви. Снимки: Пламен Стоименов, "Труд news"

По-рано бе съобщено, че вероятно група младежи са подкарали и похитили трамвая.

По думите на столичния кмет Васил Терзиев, независимо какво се е случило, безопасността на гражданите е приоритет номер едно в града. Той изтъкна, че ще се проверяват всички възможни варианти - от външна и целенасочена намеса, до немарливо отношение от страна на водача, който е спрял за кратко, за да си купи кафе.

Че машината е задействана от неизвестен коментира и общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев. Според него деянието може да се разглежда като терористичен акт.

"Имало е външна намеса в катастрофата с трамвая. По последна информация ватманът е затворил вратата на трамвая, когато е слязъл, за да си купи кафе. Външни лица (предполагаеми младежи) през страничния прозорец на кабината са задвижили трамвая на максимална скорост (70км/ч), пресягайки се към джойстика. В момента лицата се установяват. Считам, че този случай трябва да се третира като терористичен акт, предвид наглостта на изпълнението му и потенциалните рискове", обяви той.

