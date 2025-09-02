2 г. след убийството на Филип убиецът му се разхожда на свобода

14-годишното момче бе прегазено от пиян шофьор на пешеходна пътека в центъра на София

02.09.2023 г., около 21:00 ч. Филип, който завинаги остана на 14 години, след среща с приятели в градинката пред Народния театър тръгва към дома си… и никога не стига. Не стига и до класната стая за първия учебен ден, който е по-малко от две седмици след трагедията.

Пиян шофьор с 2,2 промила алкохол, каращ с висока скорост, вижда детето на пешеходната пътека – само на две крачки от тротоара. Вместо да спре – блъска го фатално.

"Филип умира, заобиколен от непознати, в последните си съзнателни мигове – без да може да извика майка си", ридаят от сдружение "Ангели на пътя". И припомнят мъчните подробности около поредното дете, загинало в ПТП.

Баща му часове наред обикаля болници и полиция, търсейки го. Минава и през мястото на инцидента, където вижда водоноска да мие кръвта на собствения му син – без да подозира каква трагедия се е случила. Едва след полунощ в СДВР му съобщават най-страшното – Филип е мъртъв. И тогава му се налага да направи най-тежкото обаждане – да каже на една майка, че никога повече няма да прегърне и целуне сина си.

"Две години. 18 заседания. Безкрайна агония. А убиецът – свободен, разхожда се, живее спокойно и се гаври със системата", отбелязват от сдружението, съставено основно от почернени родители, близки и роднини на убити на пътя.

"Утре това може да се случи на всеки. Докато мълчим и търпим, нищо няма да се промени – освен броят на празните детски стаи", коментират от "Ангели на пътя".