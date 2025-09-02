Васил Терзиев: Ако се касае за похищение на трамвая ще търсим съдействие от прокуратурата

Столичният кмет Васил Терзиев обяви, че ако се докаже външна намеса в похитения и дерайлирал трамвай край Румънското посолство рано тази сутрин, ще потърси безкомпромисно съдействие от държавното обвинение.

Градоначалникът бе категоричен, че ако обаче става дума за човешка грешка или проявена небрежност от страна на служител от столичния градски транспорт, то той ще понесе най-сурови последствия за инцидента, който по чудо се размина без жертви и ранени.

"Труд news" припомня, че призори във вторник, 2 септември, мотриса на трамвай по линия 22 излезе от релсите и се заби в близкия подлез. На метри от мелето се намира елитното столично училище 31-во СУЧЕМ "Иван Вазов".

Ударът е толкова силен, че тротоарите и стените на подлеза са напълно разрушени. Пометени са поне седем автомобила и паркиран в близост бус.

Основната версия на разследващите е, че превозното средство е било похитено от младежи, които издебнали ватмана да слиза за минутка за кафе. Те подкарали бясно трамвая, но изгубили контрол над машината и над 20-тонното съоръжение дерайлира, блъскайки се в тротоара.

По данни на СДВР в този момент не е имало граждани в трамвая.

Ето и цялата позиция на Терзиев:

Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани.

Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района.

Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая.

Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения.

Сигурността на хората е абсолютен приоритет.

Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи.

Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност.