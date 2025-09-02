Основна версия: Ватманът слязъл за кафе, младежи похитили трамвая и го подкарали бясно

Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София се дължи на външна намеса, заявиха Столичния електротранспорт.

"Труд news" припомня, че трамвай по линия 22 излезе от релсите и се удари в близкия подлез. На метри от инцидента се намира 31-во СУЧЕМ "Иван Вазов", известно като Бастилията, както и Румънското посолство. Булевард "Ситняково" е един от най-натоварените столични пътни артерии и е цяло чудо, че при удара няма невинни жертви и пострадали.

Основната версия на разследващите е, че ватманът е напуснал превозното средство за кратко, за да си вземе кафе. Това се е случило преди разсъмване, около 05:00 сутринта. Тогава трамваят е бил похитен от група младежи, които го подкарали с бясна скорост.

В мотрисите по това време не е имало пътници, уточниха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Материалните щети са много - разрушени тротоари, разрушен подлез, около седем блъснати автомобила, паркирани наоколо, както и един помлян бус.

Предстои да бъдат прегледани записите от камерите, които се намират в района на кръстовището, добавиха от Столичния електротранспорт.

"Пътна полиция" регулира движението в района.