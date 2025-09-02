Трамвай излезе от релсите и се вряза в подлез, подкарали го младежи

Преди съмване тази сутрин, 2 септември, трамвай по линия 22 е излязъл от релсите близо до Румънското посолство в София и е ударил паркираните наблизо автомобили. Истинско чудо е, че няма жертви и ранени. Тротоарът и подлезът са напълно разрушени от сблъсъка. 

По първоначална информация помлените колите са поне шест. 

Заради инцидента  отсечката до улица "Иван Асен" беше затворена. 

За щастие в трамвая е нямало пътници. Съобщава се, че при преобръщането на мотрисата е ударен и бус. 

На мястото има полицейски екипи, линейки и пожарна. 

По предварителна информация, младежи са подкарали трамвая.

Пред БНР Красимир Димитров от столичното звено "Аварийни дейности" също каза, че той не е бил управляван от ватман, a най-вероятно е бил отвлечен.

