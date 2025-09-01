Седмичната анкета на “Труд нюз“: Битовите трагедии - инструмент за отвличане на вниманието

През изминалата седмица trud.bg проведе анкета с въпроса: „Използват ли медиите битовите трагедии, за да изместват фокуса на общественото внимание от националните проблеми на България?“

В допитването са участвали 2271 души с уникален IP адрес, което придава сериозна тежест на резултатите.

Отговорите са категорични – 93.17% от гласувалите смятат, че медиите наистина използват лични и семейни драми, катастрофи и инциденти като средство за отвличане на вниманието от същинските проблеми на държавата – корупция, политическа нестабилност, икономическа несигурност и демографска криза.

На противоположната позиция застават едва 1.23%, които вярват, че новинарските емисии просто отразяват теми, които хората искат да гледат, а „голямата политика“ остава задача на институциите.

Други 5.59% заявяват, че изобщо не гледат телевизия и не следят подобен тип новини, което показва и известно разочарование от традиционните медии.

Така оформената картина е красноречива – почти пълно обществено недоверие към медийната среда и усещане, че информационният поток се управлява селективно, за да насочва вниманието към сензационно и емоционално съдържание за сметка на стратегическите теми.

Анкетата подчертава не само кризата в журналистическите стандарти, но и нарастващото недоверие към медиите като „четвърта власт“. Обществото вижда в тях не коректив на политиците, а част от механизма за управление на вниманието и емоциите на публиката.

