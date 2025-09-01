Павел Попов ще ръководи Община Варна до 30 октомври

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна до 30 октомври, съобщиха от общината. Заповед за това е подписал кмета Благомир Коцев, който е в ареста от 8 юли заедно с двама общински съветници по обвинение в участие в организирана престъпна група за подкупи. „Заповедта е изведена в деловодството. Не съм се явявал на избори за кмет. Надявам се да замествам по-кратко и Благомир Коцев да бъде освободен към средата на септември, това е и волята на варненци“, каза Попов. Той припомни, че защитата на Коцев е поискала промяна на мярката за неотклонение и до ден-два трябва да бъде определена дата за заседанието. „Кметът не е лишен от правомощията си, той е в отпуск и може да определя свой заместник“, коментира Павел Попов, който е и.ф. кмет от 8 юли.

Попов призова варненци да се включат в насрочения за утре протест пред общината с искане за освобождаване на кмета.