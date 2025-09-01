Гигантска водна дървеница заснеха край Бургас

Още по темата: Гигантски водни дървеници нападнаха Южна България 15.10.2024 09:00

Водоплавка гигант бе заснета в бургаското село Лозенец. Снимката показа Анелия Даскалова. От кадъра ясно се вижда, че размерът на бубата е внушителен.

"Много смело я държите в ръцете си. Тази гадинка хапе лошо и ще ви държи влага поне месец с подутина, болка и силен оток", предупреждават жената във фейсбук групите за насекоми.

Водните дървеници започват размножителния си период през септември и октомври, заради което могат да бъдат забелязани в много градове на България в момента.

Lethocerus patruelis, сем. Belostomatidae, е най-едрото водно насекомо и най-едрата европейска буболечка.

Тя е хищник - храни се с попови лъжички, дори малки риби, жаби, червеи, както и себеподобни.

Убива жертвите си, като ги пробожда с дългия си хобот, през който инжектира парализираща слюнка. След като секретът парализира жертвата и разгради вътрешностите ѝ, дървеницата буквално я изсмуква.

Ужилването на водоплавката е много болезнено за човека, но не е смъртоносно, категорични са ентомолозите. Тъй като насекомото обитава предимно замърсени водоеми, препоръчва се при ужилване да се постави ваксина против тетанус.

Експертите съветват буболечката да не се пипа с голи ръце, тъй като атакува с убождане, когато се почувства застрашена.

Водна дървеница, заснета в Пловдив. През последните години все по-често в града под тепетата се забелязват водоплавки.