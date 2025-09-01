Жители на район Кремиковци и село Локорско на бунт срещу изграждане на кариера

Жителите на софийското село Локорско и район Кремиковци ще излязат на мирен протест и автошествие срещу инвестиционното намерение да се изгради кариера в околността. Хората са твърдо решени и за кратко да блокират движението по "Ботевградско шосе".

Демонстрацията ще се състои утре, 2 септември, съобщи кметът на района Лилия Донкова.

"Жителите на село Локорско и Кремиковци ще излязат на мирен протест и автошествие срещу изграждането на кариера в района. Като кмет на район „Кремиковци“ заставам твърдо зад позицията на хората. Подобен обект ще донесе замърсяване, шум, риск за здравето и унищожаване на природата в непосредствена близост до домовете ни", заявява в своя позиция Донкова.

"С категоричното си „НЕ“ на кариерата жителите заявяват своето „ДА“ за чист въздух, здравословен и спокоен живот и опазване на природата за бъдещите поколения", обобщава тя.

Сборният пункт на шествието е площадът в квартал Кремиковци от 17:30. Тръгване с автомобили: 18:00 ч. към бул. „Ботевградско шосе“. Протестни действия: временно затваряне на моста на бул „Ботевградско шосе“ срещу ул. „8-ма“ от 18:30 до 19:30 ч.



