Трус 3,2 по Рихтер бе усетен в района на Сливен

Земетресение с магнитуд 3.2 е регистрирано в района на град Сливен, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

По данни на сеизмолозите трусът е усетен на 1 септември 02:48 часа българско време и с епицентър на 20 км от град Ямбол, на 50 км от град Стара Загора и на 250 км от град София.

До момента има данни земетресението да е слабо усетено на територията на град Поморие и град Ямбол.

Няма данни за нанесени материални щети.