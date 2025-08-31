Привърженици на партия "Величие" се присъединиха към "Възраждане" на протеста пред ВМЗ "Сопот" срещу Урсула фон дер Лайен

Привърженици на партия "Величие" се включиха в протеста пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

Основната причина да сме тук е, защото сме недоволни от подкрепата на Европейския съюз към управляващите в България, каза пред журналисти народният представител от "Величие" Костадин Хаджийски. Той заяви, че Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България.

Относно обявената инвестиция на отбранителния концерн "Райнметал" за изграждане на два нови военни завода у нас, Хаджийски коментира, че това е добре за икономиката, но не харесват хората, които ще го правят.