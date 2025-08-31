Президентът изкачи Черни връх

Любители на туризма отбелязаха 130 години БТС

„И днес следовниците на Алеко Константинов, водени от устрема на родолюбието, от стремежа да опознаваме и опазваме богатата българска природа и да се развиваме като обединено от хуманни ценности общество, възпитават нашите млади хора в здравословен и природосъобразен начин на живота”. Това заяви Румен Радев в подножието на Черни връх пред участниците в похода по повод 130-ата годишнина от основаването на Българския туристически съюз. Участниците от общо три маршрута, сред които и президентът Румен Радев, се събраха на върха, където се състоя Националният туристически събор. Там държавният глава приветства любителите на българската природа и удостои Българския туристически съюз с Почетен знак на президента. Отличието е за изключителните заслуги на съюза в развитието на туристическото движение у нас. Държавният глава поздрави и всички участници в прехода, които са изкачили върха, въпреки нелеките метеорологични условия в планината. „Вие показахте, че духът на Щастливеца и неговите идеали за просветена и красива България са живи и ще пребъдат”, обърна се президентът към хората. Председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев връчи на президента икона на Св. Георги Победоносец от името на организацията.