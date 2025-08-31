За пореден път камион се обърна на отсечката, на която загина Сияна

Камион се обърна и затвори пътя Радомирци – Телиш, стана ясно от съобщение на Агенция "Пътна инфраструктура".

Пътят е временно затворен, за да бъде изтеглен товарният автомобил. Всички коли изчакват на място.

Това е отсечката, в която през март в катастрофа с камион загина 12-годишната Сияна.

За днешния инцидент съобщи и нейният баща Николай Попов, който публикува снимки на обърнатия камион. Ето какво написа той:

Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидента се случва по време на дъжд

Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш-Радомирци.

Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме. Само пътя ли е виновен или и водачите?

За хиляден път казвам: ЛИПСВА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИЯ ТРАФИК!

За скорост се снимат само леки автомобили и резултатите са налични….

Вчера с мен се свърза семейство, което за малко да бъде пометено от обърнал се камион малко след тази отсечка. На прав участък. Разминали са се със смъртта на сантиметри.