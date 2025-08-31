"Възраждане" протестират пред ВМЗ-Сопот срещу Урсула фон дер Лайен: Тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на ЕС

Привърженици на партия „Възраждане“ протестират на площада пред „Вазовските машиностроителни заводи“ (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.



„Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз“, каза народният представител Ангел Георгиев.





По думите му хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи. Те издигнаха плакати с надписи „Не на еврото“, „Не на войната“, „Не сме колония на Брюксел“, „Днес искат бомби, утре – танкове, вдругиден – вашите синове“.



Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм.

В района на ВМЗ-Сопот има засилено полицейско присъствие.