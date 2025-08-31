Община Бургас и БФС  обновяват футболен стадион

Приключва обновяването на футболния стадион в кв. „Ветрен“. Очаква се теренът и зоните около него да бъдат напълно готови до средата на септември и да приемат първите трениращи. Вече започна поставянето на изкуствената трева, която е от най-висок клас и ще позволи по-голямо натоварване. Това от своя страна ще даде възможност на повече бургаски отбори да използват терена, съобщават от Община Бургас. Проектът е съвместен на кметството в града и БФС.

Поставено е и осветление, за да могат отборите да тренират и в късните часове на деня. Очаква се новият и модерен стадион да се превърне в дом на много бургаски отбори.