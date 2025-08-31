Посланик Арун Кумар Саху на визита в Царево

Индийски младежи искат да учат в Бургас

Индийски младежи искат да учат в Бургас. Те проявяват интерес към новата специалност "Медицина" на Бургаския държавен университет "Проф. д - р Асен Златаров". първият випуск лекари се дипломира преди броени дни.

Това стана ясно при посещение на индийския посланик Н.Пр. г-н Арун Кумар Саху с кмета на Царево Марин Киров.

Двамата обсъдиха различни теми – възможностите, които предлага Община Царево за инвестиции, добрите практики за устойчиво развитие, които прилагат от местната власт, ключовите проекти, които са реализирани и предстоят да се реализират.

Марин киров подчерта, че в Община Царево се реализираха ключови проекти – пътища, медицински център и мн. други, а предстои и модернизация на рибарското пристанище.

Беше засегната и темата за по-лесното пътуване между държавите, което е основен приоритет пред Н.Пр. г-н Арун Кумар Саху, именно заради интереса от студенти от Индия, а също и от много други специалисти за работа.

След срещата посланикът и кметът посетиха Общинския исторически музей, където разгедаха археологическите и етнографски експонати както и златното и сребърно съкровище от село Синеморец. В края на визитата, кметът Марин Киров подари на своя гост странджански манов мед със защитено наименование за произход.