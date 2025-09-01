В Морската градина на Бургас ще се проведат състезания за най-вкусна рибена чорба

Жури ще определи победителя след дегустация

Пазят в тайна рецептите

„Лятото продължава. Септември е един от любимите месеци за почивка в Бургас, изпълнен с много слънце и с още много събития в културния и спортен календар“, съобщават от Общината. И тази година, програмата е запълнена с фестивали.

Месецът започва с вече традиционният и най – чаканият сред тях - празникът на рибата и виното, който ще се проведе от 4 до 8 септември пред Експозиционен център „Флора“. Майстори - готвачи и любители, ще покажат уменията си в приготвянето на рибената супа. Никой няма да издава съставките си, а класацията ще направи специално жури, след дегустация.

Знае се само, че рибената чорба е най - вкусна, когато в нея има много видове риба и когато е подправена с дивисил.

В състезанието се очаква да се включат и готвачите от заведението на остров "Света Анастасия", които се славят с майсторлъка си. Освен рибена чорба, ще цвърчи риба на скари на открито, и посетителите ще могат да си закупят прясно приготвена морска храна за дома.

Рибарите пък ще снабдят борсата с достатъчно и разнообразни риби, миди, калмари, скариди и раци, и току що извадените от морето морски дарове, ще бъдат приготвени в ястията за фестивала.

По същото време, Бургас ще се превърне в сцена на първото издание на КАЛАТА – Фестивал на комедията и смеха. Посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев.

Събитието ще събере на едно място театър, кино, цирк и улично изкуство. Ще бъде отдадена почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът „Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски.

Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители.

За киноманите, в Бургас пускат котва не един, а два филмови фестивала, а на 20 септември ще се проведе и един от най-любимите концерти на публиката в морския град - "Обичам Бургас".