Пожар изпепели седем къщи в Белослав

Голям пожар лумна днес по обяд в един от крайните квартали на град Белослав и изпепели седем къщи. Огънят тръгнал около 13,10 часа от сухи треви и храсти, а силният вятър бързо пренесъл пламъците към постройките на ул. „Роза“. Предполага се, че причината за бедствието е горене на кабели на поляна в края на града.

На място с огъня се борят осем екипа на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, а районът е отцепен от полиция. Следобед от ОДМВР-Варна казаха, че няма пострадали хора. След окончателното ликвидиране на пожара с площ от около 10 дка, се очаква да бъде направен оглед и преценка има ли нуждаещи се от подслон семейства.